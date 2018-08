Nabestaanden Koen van Keulen willen met petitie veiliger wegen rond Gardameer

De online petitie is aangemaakt door de familie van Koen en de Italiaanse Annalisa Mancini. De vader van Mancini stierf in augustus 1996 op het fiets-/voetpad langs dezelfde provinciale weg langs het Gardameer, de SR249. 'Daarna is al 22 jaar niks gedaan aan het veiliger maken van deze wegen', is er te lezen op de pagina van de petitie .

Veiliger wegen

'Zo hebben wij contact met familieleden van meerdere verkeersslachtoffers door deze gevaarlijke weg. Ruim 22 jaar vecht Annalisa Mancini, van wie haar vader op de fiets is dood gereden, voor veiligheid. Ik weet zeker dat er jaarlijks vele volwassenen en kinderen via deze weg van de ene camping of plaats op de fiets of lopend naar de volgende gaan. Met alle gevaren vandien trotserend. Om een lang verhaal kort te maken vraag ik u onderstaande petitie te ondertekenen.'

Vermist

Koen van Keulen uit Soest raakte vermist in de nacht van donderdag 19 juli op vrijdag 20 juli na een avondje stappen met vrienden in Lazise. Zijn lichaam werd na een dagenlange zoekactie gevonden in de buurt van pretpark Gardaland, niet ver van het Gardameer. Het lijkt erop dat de jongen langs de weg terug naar de camping liep waar hij verbleef met zijn ouders en is gevallen in een zes meter diepe greppel naast de vangrail. Doordat het donker was en er hoge begroeiing stond, zag de jongen een put waarschijnlijk over het hoofd. In de greppel belandde Koen in slechts vijftig centimeter diep water.