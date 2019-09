Nabestaanden en vrienden huilen om Derk Wiersum: 'We zijn in gedachten bij Arjette en de kinderen’

In de weekendkranten hebben tientallen advocaten, vrienden en familieleden indrukwekkende rouwadvertenties geplaatst voor Derk Wiersum. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd woensdag vlakbij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten.

NRC Handelsblad wijdt twee hele pagina’s aan de advertenties. De eerste is van de vrouw en kinderen van de advocaat. Zij verwoorden hun verdriet met een zwart hartje. Daaronder nemen de beste vrienden van Wiersum het woord. ,,We zoeken nog steeds naar woorden. We zullen er zijn voor jouw drie grootste schatten.” Wiersum laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.

‘Arme, arme Derk’

De kinderen, ouders en docenten van de school van een van zijn kinderen, omschrijven hun gevoelens in een emotioneel gedicht. ,,Waar ben je nu, zie jij me nog? Waar ben je nu, vraag ik me af. Ik kan je nog niet missen. Waar ben je nu, vertel me dat. Ik wil je nog niet kwijt. Waar ben je nu, ik heb je nodig. Ik zal je nog vaak zoeken. Waar ben je nu, zie je me nog. Je blijft bij mij. Altijd.”

Ook de gerechten, Raad van de Rechtsspraak en de deken van de orde van advocaten staan stil bij zijn overlijden. Wiersum wordt onder meer geroemd om zijn warme vriendschap en kundigheid. ,,Arme, arme Derk”, schrijft Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. ,,Jouw inktzwarte einde ontwricht ons en laat ons allen vol verdriet achter.”

‘Niet te bevatten’

De rechtbank Zeeland-West Brabant, waar Wiersum als plaatsvervangend rechter werkte, is ‘diep geraakt’. ,,Wij herinneren Derk als een aardige en warme collega met een groot hart voor het strafrecht. Hij werd erg gewaardeerd en graag gezien.” Het bestuur van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken deelt het verdriet: ,,Dat iemand vanwege zijn fundamentele bijdrage aan de rechtstaat om het leven wordt gebracht, is voor ons niet te bevatten.”

Advocatenkantoren waar Wiersum vroeger werkte hebben samen ook een advertentie geplaatst. ,,Onze oud-kantoorgenoot Derk Wiersum heeft zijn diepe gevoel voor rechtvaardigheid moeten bekopen met de dood. We zijn in gedachten bij Arjette en de kinderen.”

‘Ernstige bedreiging’

Volgens de Raad voor de rechtspraak is deze gebeurtenis naast een persoonlijk drama ‘ook een ernstige bedreiging voor onze rechtsstaat’. ,,Advocaten, officieren van justitie en rechters moeten hun werk in vrijheid en veiligheid kunnen doen.”

In NRC Handelsblad zijn in totaal 28 advertenties gewijd aan Wiersum. Ook in De Telegraaf en de Volkskrant zijn een paar advertenties geplaatst.