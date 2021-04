Nabestaanden doodgereden Jizairis (14) en dader wonen in dezelfde wijk: ‘Soms komen dan de tranen’

video Pasen begint druk, maar zonder incidenten bij ‘omstreden’ kerken

2 april De eerste paasvieringen bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk in Urk zijn rustig verlopen. Beide kerken kwamen de afgelopen week in het nieuws vanwege incidenten en bedreigingen rond hun besluit om veel meer dan de door de overheid geadviseerde dertig mensen toe te laten. Ook vrijdagavond kwamen er weer veel kerkgangers op de diensten af.