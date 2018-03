Nabestaanden: dodelijk ongeluk Ruurlo door nalatigheid strooien

Herwin Dikken (27) zit maandagmorgen 5 februari achter het stuur van zijn BMW en is met collega Mert Koç (24) voor het werk op weg naar Doetinchem. In alle vroegte zijn de installateurs 's morgens weggereden uit Hengelo.



Het is even na 6.00 uur als hun voertuig slipt op de Zelhemseweg in Ruurlo, op de grens met Veldhoek. De auto tolt en wordt in de flank geraakt door de wagen van Arnold Obbink, die op de andere weghelft rijdt. De 49-jarige Wehlenaar raakt zwaargewond en wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Herwin en Mert zijn dan al overleden, beiden op slag dood door de enorme klap. Iets meer dan een week later overlijdt ook Arnold aan de gevolgen van het ongeval.



Herwin laat zijn vrouw Anica en hun twee jonge kinderen na, 1 en 4 jaar oud. Eef-Jan Elst, de vader van Anica, zet vraagtekens bij de oorzaak van het ongeluk. Want dat was te voorkomen geweest als er beter gestrooid zou zijn, is zijn overtuiging. ,,De weg was spekglad, het was een ijsbaan. Dat geldt vooral voor de middenstrepen. Die nacht is er niet gestrooid'', zegt Elst. ,,En dat is bedenkelijk, want door die nalatigheid zijn drie mensen om het leven gekomen.''