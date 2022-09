Nabestaanden cold cases hebben weer hoop, nu lichaam Sumanta waarschijnlijk is gevonden

met videoNabestaanden van nooit opgeloste moorden en verdwijningen putten hoop uit de vondst van menselijke resten, die waarschijnlijk toebehoren aan de omgebrachte Sumanta (22). Want als Sumanta's familie straks eindelijk écht afscheid kan nemen, nadat de moord op hun dochter lang een cold case was, kunnen zij dat in de toekomst misschien ook.

Elk jaar worden er in Nederland tienduizenden mensen als vermist opgegeven. De meesten - zo'n 85 procent - zijn binnen 48 uur weer terecht. Maar sommigen blijven vermist. Ook jaren later, waardoor ze uiteindelijk een zogenaamde ‘cold case’ worden, een onopgeloste zaak.

Er zijn bekende bij, zoals die van de vermiste studente Tanja Groen. Met de stichting van Peter R. de Vries, de Gouden Tip, werd geprobeerd met tipgeld van een miljoen euro een doorbraak te forceren. En toch: Tanja's zaak is nog altijd niet opgelost. Zo blijken meer langlopende cold cases moeilijk te kraken, zeker als niet duidelijk is waar het lichaam van het slachtoffer is gebleven.

Hoop aan anderen

Het is dan ook bijzonder dat nu niet alleen een dader is veroordeeld, jaren nadat de 22-jarige Sumanta Bansi in 2018 vermist raakte, maar ook haar lichaam na al die jaren lijkt te zijn gevonden. En dan ook nog eens omdat de veroordeelde (maar tot nu toe ontkennende) dader aanwees waar ze lag. ,,Dat geeft gigantische hoop aan alle anderen die een kind moeten missen”, vertelt Wicky van der Meijs, van de Federatie Geweldsslachtoffers Nederland (FGN).

Zelf mist Van der Meijs haar vader, die werd doodgestoken toen hij de hond uitliet. Een dader werd nooit gevonden. En net zoals dat dat haar niet loslaat, blijven ook de nabestaanden van vermisten hopen dat er ooit duidelijkheid komt over het lot. Daarom begonnen ze in 2018 een petitie, om aandacht te vragen voor de zo’n 1700 cold cases die er in Nederland zijn.

Onlangs was er nog een speciale dag voor nabestaanden van cold cases. ,,Dat was heel heftig. Er lopen in de zaal dan zoveel mensen die een zoon of dochter moeten missen en daar kapot aan gaan. En er zijn er veel die hun kind nooit hebben kunnen begraven, net zoals de ouders van Sumanta tot nu toe.” Maar naast de hoop die ontstaat door het oplossen van een zaak, zoals die van Sumanta, worden nabestaanden ook weer extra geconfronteerd met hun eigen verdriet. ,,Het rakelt enorm veel op.”

Moeder Dhyan Duijn beschreef eerder aan AD hoe moeilijk het is om in het ongewisse te blijven, en dat ze geen afscheid kan nemen van haar zoon Rob. Hij verdween tijdens een boottocht. In een brief aan de verantwoordelijke schreef ze: ‘Ons leven zal nooit meer vrij voelen’ en: ‘We hebben onbeschrijfelijk veel verdriet.’

