Naasten van overleden Michel (66) en zwaargewonde Anneke (38) zijn inzamelactie gestart: ‘Zware tijden’

Familie van de moeder en dochter die zaterdag op klaarlichte dag op een druk parkeerterrein voor een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn neergeschoten, is een inzamelactie gestart. Moeder Michel (66) overleefde het drama niet, haar dochter Anneke (38) vecht nog altijd voor haar leven. ‘Wij zijn zwaar getroffen door dit enorme leed.’

Het was slechts een paar minuten, en het drama was voltrokken zaterdag. Rond 14.00 uur, op een van de drukste momenten van de dag op de parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg, opende vermeende schutter Minh Nghia Vuong (49) het vuur op zijn ex-vriendin Anneke en haar moeder Michel. Die laatste overleed ter plekke aan haar verwondingen. Anneke werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het nieuws was een grote klap voor de familie, vertelt een van de naasten die anoniem kort haar verhaal doet, vanwege veiligheidsredenen: ,,Zaterdagmiddag 21 januari hebben wij het vreselijke nieuws vernomen dat moeder Michel door een schietpartij om het leven is gekomen en dochter Anneke door dezelfde schietpartij in ernstige en kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. De achtergebleven dochters van Michel en zussen van Anneke, zijn zwaar getroffen door dit enorme leed.’’

Quote We hopen uiteraard dat deze lieve familie nog meer leed bespaard blijft en dat Anneke de brute en wrede aanslag zal overleven Naasten van de slachtoffers

Ze zijn hun moeder verloren, en het is nog maar de vraag of Anneke het schietdrama overleeft: ,,We hopen uiteraard dat deze lieve familie nog meer leed bespaard blijft en dat Anneke de brute en wrede aanslag zal overleven.’’ Mocht zij het overleven, ‘dan weten we ook niet in welke hoedanigheid zij zal moeten revalideren en wat benodigd is voor haar herstelproces’, geeft de naaste ook aan.

Volledig scherm Bloemen op de plek van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht bij winkelcentrum Walburg. Inzet: verdachte Minh Nghia Vuong. © Jeffrey Groeneweg, beeldbewerking ADR

Om de directe familie een steun in de rug te geven, is een inzamelactie gestart. Het doel is 50.000 euro op te halen. ,,Met de opbrengst van deze donaties, willen we de drie zussen helpen de begrafenis van hun moeder Michel te bekostigen en bij te kunnen dragen aan de toekomstige revalidatiekosten van Anneke. Natuurlijk worden zorgkosten vanuit de basis vergoed, maar er zijn ook kosten die wellicht niet vergoed zullen worden.’’

,,Niets is zeker op voorhand en juist om deze reden gun ik ze deze financiële steun, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken in deze zware tijden. Als initiatiefnemer van deze actie ben ik van mening dat zij geen stress of last hoeven te ondervinden van mogelijke geldzorgen, na alles wat hun moeder en zusje al overkomen is.’’

30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot aanhouding ‘Lucky’

De politie is al sinds zaterdag bezig met een klopjacht op vermeende schutter Minh Nghia Vuong (49). Tot nu toe zonder groot succes. De man, die volgens de politie levensgevaarlijk is, is nog altijd voortvluchtig. Dinsdag besloot het Openbaar Ministerie een beloning van 30.000 euro uit te loven voor de gouden tip die leidt tot de vindplaats en aanhouding van de man die in criminele kringen ook wel ‘Lucky’ genoemd wordt, vanwege zijn behendigheid de politie te ontlopen. Bovendien wordt hij sinds dinsdag officieel verdacht van moord.

Na de schietpartij is Vuong vanaf winkelcentrum Walburg weggereden in een zwarte BMW. Die auto heeft hij ongeveer een kilometer van het winkelcentrum vandaan geparkeerd in de Veldslahof in Zwijndrecht. Daarna is hij - zo vermoedt de politie - in een andere auto gestapt: een Skoda Octavia. Die werd dinsdag teruggevonden in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Woensdag werd de ‘derde vluchtauto’, waarmee Vuong zijn reis voortzette, gevonden in Hoek van Holland. Die werd gevonden in de buurt van een huis van een vriend van hem.

Hier vind je een link naar de inzamelactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.