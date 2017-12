Naast Veen nu ook Zaanstreek opgeschrikt door autobranden

Gisteravond vatten er zo'n tien auto's vlam in Utrecht, en in Amsterdam brandden er gisteren drie auto's af. Die branden zouden zijn veroorzaakt door vuurwerk. De oorzaak van de branden in de Purmerend en Zaandam is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

De schrik zit er in beide steden nog niet zo erg in als in het Brabantse dorp Veen. Daar was het vannacht weer voor de vierde keer raak. Momenteel heerst er flink wat onrust in Veen. Rond oud en nieuw worden daar jaarlijks auto's in brand gestoken. Ook zijn er vannacht plaatsnaamborden vervangen in het plaatsje. De borden staan aan één van de belangrijkste invalswegen van Veen en tonen de tekst: ‘Vrije Staat Sicilië’.



Zo’n 20 tot 25 agenten waren vannacht ter plekke om de rust te bewaren, terwijl tientallen jongeren om een brandende auto heen stonden te kijken. De auto stond zo’n drie meter van een woning vandaan. Hoogstwaarschijnlijk heeft de woning ook schade. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Een 21-jarige man uit Wijk en Aalburg werd omstreeks 01.15 uur aangehouden. Hij stond terwijl het voertuig nog in brand stond, voorover gebogen boven een groot vuurwerkpakket en had kennelijk de intentie deze aan te steken. Hij werd na verhoor in vrijheid gesteld.