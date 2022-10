Naar de mis in de Voorschotense Sint Laurentiuskerk: ‘Als er geen jongeren meer zijn, sterft het snel uit’

Monnicken­dam organi­seert ‘liefdes­con­cert’ om homoseksue­le dominee te steunen

Toen de christelijke band InSalvation weigerde op te treden in Monnickendam vanwege diens homoseksuele dominee Alexander Noordijk, raakte dat Daniël Roukema enorm. Daarom organiseren zij in december samen een 'liefdesconcert’ in de stad om uit te dragen dat iedereen welkom is binnen het geloof.

28 oktober