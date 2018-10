Naaktmodel van bodypainter ging ‘heel dicht bij kinderen’ uit de kleren

,,Mijn collega’s hebben de kunstenaar en de naakte vrouw verzocht zich te verplaatsen naar een locatie zonder kinderen’’, aldus een politiewoordvoerder over het veelbesproken ingrijpen. Bodypaint-artiest Amit Bar werd vorige week door de politie weggestuurd uit de Kruisbergse Bossen, omdat hij daar het lichaam van naaktmodel Sarah aan het beschilderen was. ,,Volgens de agenten was dat schending van de eerbaarheid’’, zei de Doetinchemse kunstenaar.