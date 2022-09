Na zoveelste druktechaos snapte ook Benschop dat het niet langer ging

Studie­schul­den blijven toenemen, totale schuld sinds 2015 verdubbeld

De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in 2022 was de gemiddelde studieschuld weer meer dan het jaar daarvoor. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3500 euro per (oud-)student toegenomen tot bijna 16.000 euro begin dit jaar.

