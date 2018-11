Na zoon nu ook vader veroordeeld voor kindermisbruik en -porno

Een zeventiger uit Amsterdam heeft vier jaar cel gekregen voor het bezit, vervaardigen, uitwisselen en invoeren van kinderporno uit Thailand en de Filipijnen én ontucht aldaar met vier minderjarige meisjes. Opmerkelijk feit: de zoon van Johan W. (77) werd in het verleden ook herhaaldelijk veroordeeld voor soortgelijke feiten. Hij was zelfs het mikpunt van volkswoede.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde Johan W. niet alleen voor kinderporno en ontucht maar ook voor het bezit en invoeren van dierenporno, meldt het landelijk parket met een verwijzing naar rechtspraak.nl. De feiten vonden plaats tussen augustus 2011 en mei 2017. De veroordeelde moet elk slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van 2.000 euro. Van de vier jaar cel - evenveel als het Openbaar Ministerie had geëist - is de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 10 jaar.

Die proeftijd is volgens de rechtbank noodzakelijk ‘omdat Johan W. in het verleden meerdere keren werd veroordeeld voor vergelijkbare feiten, hij de onjuistheid van zijn handelen niet inziet en weigert mee te werken aan iedere vorm van behandeling. Om herhaling te voorkomen is toezicht door de reclassering noodzakelijk’, luidt het in een persbericht op de uitsprakensite.

Schiphol

W. liep eind mei vorig jaar tegen de lamp op Schiphol toen hij arriveerde vanuit Thailand waar hij sinds 2008 woonde. Douanebeambten troffen kinderporno bij hem aan. Verder onderzoek bracht het misbruik van meerdere meisjes van 13 en 14 jaar aan het licht.

Volgens het Openbaar Ministerie beloofde de Nederlander één van zijn slachtoffers dat hij een nieuw huis voor haar zou bouwen en goed voor haar familie zou zorgen. Het 14-jarige meisje leefde in grote armoede, werd seksueel misbruikt en ontuchtig gefotografeerd.

De man bleek ook honderden foto’s en video’s - voor een groot deel zelfgemaakt - te bezitten. Ook werden meer dan 700 foto’s en films met dierenporno aangetroffen op de computer van de verdachte. Uit onderzoek bleek dat de man op internet zocht naar kleine meisjes en seks van oude mannen met kinderen.

Schaamteloos

Johan W. profiteerde volgens de rechtbank ‘schaamteloos’ van de grote armoede van zijn slachtoffers en hun families. Dit weerhield hem er niet van deze kwetsbare meisjes meermalen te misbruiken.

‘De meisjes lieten de ontuchtige handelingen toe omdat de man daarvoor een relatief klein bedrag betaalde. Daarmee konden zij zichzelf en hun familie van het hoognodige voorzien. De man maakte inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit van de meisjes en verstoorde daardoor hun seksuele ontwikkeling. Hiermee droeg hij bij aan het in stand houden van de wereldwijde, zeer kwalijke en zeer schadelijke kinderporno-industrie.’

Zo vader, zo zoon

Johan W.'s zoon René (55) werd herhaaldelijk veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige kinderen en bezit van kinderporno. De voormalige taxichauffeur kreeg in 2010 zes jaar cel en TBS met dwangverpleging voor onder andere ontucht met zijn nichtje (3) en een buurjongetje (4) op een kindvriendelijk vakantiepark in het Noord-Hollandse Petten. In 1995 had hij al eens een gevangenisstraf van drie jaar gekregen wegens misbruik van minstens vier zeer jonge kinderen in zijn oppascentrale in Purmerend en de handel in videobanden met kinderporno.

René W. woonde tot eind 2006 in het Drentse Assen maar moest vluchten toen buren zijn huis in brand staken nadat de politie kinderporno bij hem had gevonden. De vondst volgde op zijn toevallige ‘ontmaskering’ tijdens een reisje naar België, in november dat jaar. Reisgenoten zagen toen per ongeluk kinderporno op zijn laptop.