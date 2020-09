Na zedenincident op peuterspeelzaal vertrok Jos Brech plots uit Nederland

Jos Brech werd vaker in verband gebracht met zedenincidenten dan tot nu toe bekend was. Zo vertrok hij spoorslags uit Nederland nadat hij op een peuterspeelzaal een kind zou hebben betast.

De nu 58-jarige Limburger verliet in 2002 na een zedenincident de peuterspeelzaal waar hij werkte en ging naar Polen. Brech zou een meisje van drie jaar oud zou hebben betast, de moeder beklaagde zich bij de leiding, maar een gesprek met Brech was onmogelijk: van de ene op de andere dag verscheen hij niet meer op zijn werk en vertrok hij uit Nederland. Was het een vlucht, wil het OM weten?

,,Ik onthoud me van commentaar”, klonk het dan voor de zoveelste keer vandaag in de rechtbank van Maastricht, waar Brech terecht staat voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Hij gaat nog amper in op wat hem wordt voorgehouden.

DNA

Vandaag gaat het nadrukkelijk om het lichaamsmateriaal van Brech dat gevonden is op het lijf en de kleding van de jongen, het cruciale bewijs in de zaak. Als Brech in augustus 1998 werkelijk Nicky dood aantrof, zoals hij gisteren beweerde, hoe komen twintig van zijn sporen in Nicky’s onderbroek terecht?

Een deel van die sporen bestaat bovendien uit speeksel, stelt het OM. De tests geven geen honderd procent uitsluitsel, maar: ,,Wij durven die conclusie aan.” Verder zaten die sporen op wel heel veel verschillende plekken op Nicky's onderbroek, blijkt nog maar eens uit een 3D-animatie van de onderbroek.

Ondertussen zit er voor de familie van Nicky niets anders op dan te luisteren en te kijken, terwijl de onderbroek van hun zoontje en broertje tot in detail wordt geanalyseerd. Niet gemakkelijk, zegt hun vertegenwoordiger Peter R. de Vries. ,,Dit is ontzettend confronterend. Het gaat over de onderbroek van hun zoon, de intiemste details worden gedeeld, dat is heel zwaar.” Het sterkt ze wel in het geloof dat Brech de dood van Nicky op zijn geweten heeft, stelt De Vries: ,,Het blijkt dat Brechs dna all over the place was.” Al lijkt het erop dat de verdachte geen nadere uitleg meer gaat geven over die sporen.

Verleden

In de rechtbank gaat het ook over het verleden van Brech. Zijn gesjeesde opleiding. De dood van Brechs vader. En zijn zedenverleden in de jaren tachtig, dat uit meerdere gemelde incidenten bestaat.

Zo ging Brech in de jaren tachtig achter twee jongens zitten in een bos in Limburg, waar zij verstoppertje speelden. Hij greep ze van achter beet. ‘Die man zei dat hij met zijn hand in onze broek zou gaan,’ verklaarde één van de jongetjes. En, toen ze niet wilden ook nors opmerkte: ‘Het kan ook anders.’ Beiden werden ook daadwerkelijk betast, ze renden later gauw weg. Hij lichtte bij de politie toe dat hij er achter was gekomen interesse in kinderen te hebben, zich aangetrokken te voelen tot jongens.

Quote Die man zei dat hij met zijn hand in onze broek zou gaan Slachtoffer, Getuigde over betasten door Jos Brech in jaren ‘80 Er was nog een incident. In de jaren tachtig legde Brech ook contact met een jongen met een vlieger, zo verklaarde hij al eerder. Hij probeerde diens rits open te krijgen en zei met het jongetje te willen ‘vrijen'. Het jongetje ging er uiteindelijk vandoor - de vlieger bleef achter.



Vertrek

Brech ging in therapie. Maar in 1986 werd hij ook voorzitter van het tienerwerk en was heel actief bij de scouting, ook internationaal. Na een informele politietip over Brechs zedenverleden vertrekt hij bij de scouting. Hij houdt hij vol dat hij zijn voorkeur voor jonge jongens ‘onder controle’ heeft.

Dat het op de peuterspeelzaal waar Brech werkt ook rommelt, lijkt uiteindelijk de reden Nederland te verlaten. Bij Ollekebolleke in Brunssum zou Brech in 2002 een meisje van drie tussen de benen hebben gevoeld, om er daarna ineens vandoor te gaan. Lichamelijk onderzoek van het meisje ondersteunt dat ze is betast. Als de moeder aan de bel trekt, kan hij niet tot verantwoording worden geroepen omdat Brech halsoverkop verdwijnt. Dat hij dan naar Polen vertrekt, komt ook voor zijn zus als een verrassing.

Opmerkelijk

Rechtbanktekening van verdachte Jos Brech tijdens dag een van de inhoudelijke behandeling. © ANP Brech heeft zich na de videoverklaring van gisteren weer teruggetrokken achter een muur van zwijgen. In Maastricht klinkt vandaag misschien wel twintig keer de mantra 'ik onthoud me van commentaar'. Maar die spaarzame keer dat hij op een detailvraag antwoord geeft, wordt het wel meteen interessant. Zo spreekt Brech op enig moment over De Heikop als plek waar hij Nicky zou hebben gevonden. Alleen: het jongetje werd 900 meter verderop gevonden, op de Brunssummerheide. Op de Heikop was de jongen op zomerkamp. Trof Brech Nicky dan toch eerder daar aan? Is het een verspreking?

Advocaat Gerald Roethof reageert: ,,Dit toont weer hoe gemakkelijk je fouten maakt over gebeurtenissen zoveel jaar na dato.”

Moeder Berthie en zus Femke Verstappen horen de verklaring van Jos Brech aan. © NOS