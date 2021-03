Na vernielingen en plundering gunt Den Bosch relschoppers een kans: ‘Ze verdienen mooie toekomst’

Syrische vluchte­ling vrijgespro­ken van terrorisme: ‘Hij beschermde eigen huis en haard’

11 maart De Syrische vluchteling Abdulrazak B. maakte deel uit van een terroristische organisatie in Syrië, maar hij is zélf geen terrorist. Dat is het opmerkelijke vonnis van de rechtbank Rotterdam vandaag in de strafzaak tegen B. Maar, zegt de rechtbank ook, als een Nederlander zich bij diezelfde groep had aangesloten, was die persoon weer wel een terrorist geweest.