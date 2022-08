Na Velsen krijgt ook Amsterdam asielcruiseschip: vanaf oktober 1000 asielzoekers gehuisvest

Om de enorme asielcrisis in Nederland tegen te gaan, stelt Amsterdam als tweede gemeente een kade beschikbaar om een cruiseschip voor asielzoekers af te meren. Vanaf 1 oktober zullen daar duizend vluchtelingen voor zes maanden worden opgevangen.

De boot, die Galaxy is gedoopt, ligt nog in Estland, maar zal snel aanmeren in het Westelijk Havengebied, bij het Westerhoofd, net naast de Tweede Coentunnel. Het Westerhoofd wordt normaal gebruikt als aanlegplaats voor cruiseschepen, duwbakken, superjachten en binnenvaartschepen, en is ver verwijderd van de bewoonde wereld. In de wijde omgeving staan slechts twee woningen, faciliteiten zoals supermarkten zijn er niet en er gaat geen openbaar vervoer naartoe.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen) zegt dan ook dat de opvang niet de ‘gewenste vorm’ heeft. Groot Wassink: “Het is een tijdelijke oplossing voor de korte termijn. De opvang biedt een directe bijdrage om de opvangcrisis met elkaar het hoofd te bieden. Als Amsterdam willen we dat graag doen, omdat we in Ter Apel door de humanitaire grens zijn gezakt.”

Geen supermarkt

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt verantwoordelijk voor de opvang. De instantie organiseert dagbesteding, regelt zorg en onderwijs. De komende maand kijkt het COA ook hoe de bereikbaarheid van de locatie kan worden verbeterd en of er eventueel een supermarkt kan komen. Voor de veiligheid van kinderen wordt het kadeterrein met een hekwerk afgescheiden van de waterkant.

De opvang van zes maanden kan indien nodig worden verlengd. Tussentijds wordt wel een ‘humanitaire toets’ uitgevoerd. Indien de situatie ‘humaan, veilig en beheersbaar’ is, zouden er nog eens maximaal 500 personen extra kunnen worden opgevangen. Het totaal komt daarmee uit op 1500 asielzoekers.

In ruil voor het aanmeren van het schip heeft de gemeente met het ministerie van Binnenlandse Zaken uitonderhandeld dat er versneld 2.500 tot 3.000 flexwoningen (eigenlijk containerhuizen) in Amsterdam komen. De woningen, die onder meer op het Strandeiland op IJburg en in Gaasperdam worden neergezet, zijn voor tien tot vijftien jaar bewoonbaar. In 2024 moeten de eerste bewoners hier intrekken.

Amsterdam hoeft door deze deal dit jaar minder statushouders in een sociale huurwoning te huisvesten. Het Rijk verlangt dan wel dat dit later met terugwerkende kracht wordt ingehaald. Volgens Groot Wassink bieden de flexwoningen, die bedoeld zijn voor iedereen die recht heeft op een sociale huurwoning, de mogelijkheid de achterstand later in te halen.

‘Heel dankbaar’

Eric van der Burg (staatssecretaris Justitie en Veiligheid) zegt ‘heel dankbaar’ te zijn voor de hulp die Amsterdam biedt. Van der Burg: “Tijdelijke grootschalige opvang is heel belangrijk om weer rust te brengen in de asielopvang. Met de komst van het cruiseschip in Amsterdam zetten we samen weer een stap in het oplossen van de crisis in de asielketen.”

Eerder werd al bekend dat de eerste asielcruiseboot voor duizend asielzoekers in Velsen mag aanmeren. De verwachting is dat die in de tweede helft van september de deuren opent. In heel Amsterdam worden momenteel 2100 vluchtelingen opgevangen – exclusief mensen uit Oekraïne. De asielzoekers verblijven onder andere in het A&O Hostel in Zuidoost, op het Marineterrein, in een Stayokay op de Kloveniersburgwal en in azc Willinklaan in Nieuw-West.

Asieldeal Het is al maanden chaos bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Vorige week sliepen zevenhonderd mensen drie avonden op rij gedwongen buiten. Drie mensen moesten met spoed naar het ziekenhuis en een drie maanden oude baby overleed. Voor de eerste keer in eigen land besloot Artsen zonder Grenzen medische bijstand te verlenen vanwege de erbarmelijke hygiënische situatie. Premier Mark Rutte (VVD) zei vorige week zich te schamen voor de situatie in Ter Apel en is inmiddels met een asieldeal gekomen. De oppositie, van links tot rechts, heeft felle kritiek en ook de coalitiepartijen, toch de grondleggers van de deal, zijn niet écht blij met de afspraken. ChristenUnie en D66 zijn vooral blij met de 740 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor de opvang en dat er geen volledige asielstop komt. VVD en CDA kunnen zich wel vinden in de plannen: er komen ‘aso-azc’s’ voor overlastgevers, gezinsherenigingen worden 6 tot 15 maanden opgeschort en 1250 vluchtelingen worden elders in Europa in plaats van in Nederland gehuisvest.