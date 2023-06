Na urenlang overleg met zes ministers klapt Landbouwakkoord niet, LTO geeft het nog een week

Een overleg tussen ministers en boerenorganisatie LTO tot na 0.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag leidde niet tot het klappen van het akkoord. Over een week wil LTO een knoop doorhakken of de stappen genoeg zijn, laat voorzitter Sjaak van der Tak weten. ,,Dan valt de beslissing: hom of kuit.”

Dat zei hij nadat een flinke kabinetsdelegatie zich de halve nacht over het Landbouwakkoord had gebogen. Liefst zes ministers zijn aangeschoven in een ultieme poging om het Landbouwakkoord te redden.

Naast premier Mark Rutte en landbouwminister Piet Adema schoven ook aan: stikstofminister Christianne van der Wal, minister Mark Harbers (Infrastructuur), klimaatminister Rob Jetten en Hugo de Jonge (minister voor Ruimtelijke Ordening). Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zei dat het een inhoudelijk stevig gesprek was. Voorzitter Roy Meijer, die geen tipje van de sluier wilde oplichten over zijn inzet: ,,Wij hebben onze zorgen op tafel gelegd en niet alle punten zijn al klaar”, zei hij. ,,Nu is het aan het kabinet om aan de slag te gaan.”

In tegenstelling tot eerdere vergaderingen was het voltallige bestuur van LTO aanwezig. Woensdagmiddag vroeg LTO Nederland om een schorsing van het overleg, waarna door minister Adema (LNV) is verzocht de onderhandelingen later op de dag nog één kans te geven. Zo mogen we het overleg zien dat boerenorganisaties woensdagavond met het kabinet hadden om overeenstemming te bereiken over het Landbouwakkoord.

LTO-voorman Sjaak van der Tak wilde van tevoren niet ingaan op de vraag of hij nog gelooft met het kabinet tot een Landbouwakkoord te komen. ,,Het is een heel belangrijk gesprek, want het gaat om het perspectief voor onze boeren.” Geklapt zijn de onderhandelingen nog steeds niet, stelt de boerenvoorman. ,,Het is een schorsing, niet meer en niet minder.”

Klappen betekent vertraging

Woensdagochtend zei LTO nog uit het nieuwe overleg te zullen stappen als er vandaag geen overeenstemming wordt bereikt. ,,Het is vandaag zo’n dag van: komen we eruit of komen we er niet uit?” aldus de LTO-voorman. Onderhandelaar Douwe Monsma van Biohuis denkt dat LTO nog steeds tot een akkoord wil komen waar ook de biologische boeren - waar hij voor opkomt - mee kunnen leven. ,,De ruimte zit erin maar er moet nog wel het een en ander uitgewerkt worden.”

Een kink in de kabel bij het Landbouwakkoord betekent mogelijk vertraging van de heronderhandelingen die het CDA aankondigde, schetsen ingewijden bij de partij. Het akkoord met boeren, overheid en agrobedrijven vormt een belangrijke voorwaarde voor het CDA. Die partij zit al sinds vorig jaar zomer in de maag met de stikstofafspraken uit het eigen regeerakkoord. Partijleider Wopke Hoekstra wil af van de deadline van 2030, maar een kabinetsruzie daarover werd in april nog bevroren.

Eerder op de avond kwamen de NAJK en Biohuis naar buiten na hun gesprekken met het kabinet. Zij vonden dat het kabinet nog stappen moest zetten:

‘Voor de zomer’ zou het CDA de coalitiegenoten uitnodigen voor de heronderhandeling over de stikstofplannen. Ergens de komende weken zou dat gesprek moeten plaatsvinden, nadat de uitkoopregelingen goedgekeurd zijn door Brussel, diverse provincies hun coalitieakkoord gepresenteerd hebben en het Landbouwakkoord af was. Twee van de drie voorwaarden zijn afgevinkt, maar het akkoord nog niet. ,,Waarom willen we niet nu al heronderhandelen”, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma tijdens het Kamerdebat in april. ,,Omdat we anders het risico lopen dat we onszelf op gaan sluiten in een hok om vervolgens tot een akkoord te komen, waarbij we ons niet verhouden tot de samenleving. We moeten dit samen doen met de provincies en samen met de sector. Dat willen we dus afwachten.”

Perspectief

Al maanden ijvert de minister van Landbouw voor een akkoord dat toekomstperspectief moet bieden aan de land- en tuinbouwsector in Nederland. Er zouden afspraken in moeten komen over hoe boeren de komende decennia nog steeds een goed inkomen kunnen verdienen met de productie van zuivel, aardappelen en vlees. Dat toekomstperspectief is nodig om draagvlak te vinden voor de harde maatregelen zoals de opkoop van boeren om de stikstofuitstoot te verminderen.

Volledig scherm Minister-President Mark Rutte komt aan voor een gesprek met LTO over het Landbouwakkoord. Eerder op de dag werd een gesprek op verzoek van LTO opgeschort. © ANP

Vorige week gaf Van der Tak aan het AD al een winstwaarschuwing af. De stapeling van regels over milieu, natuur, klimaat, bodem en water blijft maar doorgaan vanuit Brussel en Den Haag, stelde hij. ,,Het kabinet draait zich helemaal klem”, oordeelde Van der Tak toen. Bij de huidige stapeling van regels zou het bereiken van een Landbouwakkoord een illusie zijn.

Vertrouwen terugwinnen via het Landbouwakkoord is van cruciaal belang voor een betere relatie tussen boeren enerzijds en de overheid anderzijds. Bemiddelaar Johan Remkes concludeerde vorig jaar dat het vertrouwen op het platteland in de overheid tot een dieptepunt is gedaald.

Maximale norm

Een van de belangrijkste discussiepunten in het huidige overleg is de invoering van een maximale norm voor het aantal koeien per hectare. De LTO weigert zo’n norm, omdat die boeren van hun ondernemersvrijheid zou beroven. Van der Tak ziet liever harde milieunormen voor elk bedrijf, waarna elke boer zelf mag aantonen dat die zich daaraan houdt.

Volgens Adema is de invoering van zo’n norm echter geen discussie, maar een gegeven. De minister van Landbouw erkende dat het akkoord woensdag alsnog nog kan sneuvelen.

