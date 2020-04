Na twee weken achter elkaar zon begint de nieuwe week koud

Niet eerder was het twee weken achtereen zo zonovergoten vanaf de start van de lente als afgelopen weken. Dit jaar heeft zelfs het record in handen! Maar daar gaat verandering in komen. De warmte maakt aan het begin van de nieuwe week plaats voor koude lucht van zee.

De koude lucht lijkt wel van korte duur te zijn, meldt Weerplaza. ,,De windrichting is in deze tijd van het jaar een belangrijke factor voor de temperatuur. Komt de wind vanaf het land, dan kan de lucht al snel opwarmen onder de steeds hoger staande zon. Maar komt de wind uit het noorden of noordwesten, dan is het beeld anders. De lucht heeft dan een lange weg afgelegd over de koude Noordzee en de temperatuur blijft erg laag”, weet Raymond Klaassen van Weerplaza.

Door het opbouwen van een hogedrukgebied boven Groot Brittannië wordt de stroming vanaf zondagavond noordelijk. ,,Maandag en dinsdag wordt het daarom niet veel warmer dan 8 tot 10 graden, vooruit, in het zuiden 10-12 graden. Dat scheelt in vrijwel in heel het land dik tien graden met vandaag.”