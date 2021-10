Na twee jaar en negen maanden staan bewoners tiny houses (weer) op straat: ‘Dit is toch wel verdrietig’

Mohammed (24) had seks met 16-jarig schoonzus­je, familie legt schuld bij slachtof­fer

7 oktober Heeft Mohammed A. (24) uit Vriezenveen vorig jaar oktober de jongste zus van zijn partner verkracht? Of werd A. verleid door de indertijd 16-jarige zus? Voor de officier van justitie is er geen twijfel: A. heeft zich ontoelaatbaar opgedrongen aan het meisje en zou daarvoor tweeënhalf jaar de cel in moeten. Ook zou hij het meisje ruim 12.000 euro smartengeld moeten betalen.