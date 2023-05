Na slinkse babbeltruc is Saliha (80) spaargeld voor kleinkind kwijt: ‘Hoe kun je iemand dit aandoen?’

Nederlan­der blijft supergeluk­kig, op één leeftijds­groep na: ‘Haar­scheur­tjes in onze welvaart’

Jongvolwassenen zijn beduidend minder positief over de kwaliteit van hun leven dan enkele jaren terug. Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar hebben volgens het CBS vaker moeite om goede, betaalbare woonruimte te vinden dan in 2019. Ze beschikken ook over minder spaargeld en zijn gemiddeld ontevredener geworden over hun werk en de hoeveelheid vrije tijd. Over de gehele linie zijn Nederlanders echter erg gelukkig.