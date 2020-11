Na Roethof gaat ook OM in beroep in zaak Nicky Verstappen

De rechtbank sprak hem echter vrij van doodslag, maar het OM is van mening dat het opzettelijk doden van Nicky wettig en overtuigend bewezen kan worden. Ook is het OM van oordeel dat de maatregel van tbs met dwangverpleging opgelegd moet worden.

De rechter gelooft net als het Openbaar Ministerie (OM) dat Brech Nicky misbruikte én dat hij tijdens dat misbruik is overleden. In eerdere zedenzaken legde Brech zijn hand over de mond van zijn slachtoffers, ging op ze liggen en hield ze in bedwang. Die jongens konden het navertellen, Nicky niet, toch moet hem wel iets soortgelijks zijn overkomen. Maar waar het OM gelooft dat Brech Nicky met opzet ombracht om het misbruik te verbloemen, acht de rechter dat niet bewezen. ,,Dat u Nicky seksueel heeft misbruikt levert onvoldoende bewijs op van opzet voor het doden van Nicky,” zo sprak de rechter vrijdag tegen Brech. Zo komt de rechtbank tot de straf van 12,5 jaar, waarin ook is meegenomen dat op de laptop van Brech kinderporno is aangetroffen.