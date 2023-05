Na regen komt zonneschijn: warm weekend staat voor de deur

De afgelopen dagen viel er flink wat regen en ook de komende dagen regent het vaak. Helemaal droog weer zit er voorlopig niet in, maar dit weekend is het wel behoorlijk warm én schijnt de zon. Zo meldt Weeronline .

De lente verloopt tot dusver kletsnat. Het is zelfs de natste lente van deze eeuw tot dusver. Omdat de maand nog een kleine drie weken duurt en er zeker nog wat regen gaat vallen is de kans op een notering in de top 3 natste lentes sinds 1906 heel groot. De eerste plaats is nog wel een uitdaging, want daarvoor is verspreid over het land nog zo’n 70 millimeter regen nodig.

Nederland kan dit weekend rekenen op flink wat zon, maar toch ook enkele buien. Vrijdagochtend stroomt warmere lucht ons land binnen en dat gaan we merken. Tijdens de ochtenduren spettert het in de zuidwestelijke helft van het land nog wat na, elders wordt het snel droog en breekt de zon door. Daarbij loopt de temperatuur op naar de 20 graden, in het oosten is lokaal zelfs circa 22 graden mogelijk. Zeker in de zon en uit de wind zal het dan gewoon warm aanvoelen.

In de namiddag en in de avond gaat het wat broeierig aanvoelen. Vooral landinwaarts en in het zuiden ontstaan dan fikse buien met kans op onweer en veel neerslag in korte tijd. Zeer lokaal valt wateroverlast zelfs niet uit te sluiten.

Jas aantrekken

Ook zaterdag begint droog en zonnig. In de middag ontstaan stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Op veel plaatsen blijft het echter gewoon droog. Met maxima op de meeste plaatsen tussen 19 tot 22 graden is het warm voor de tijd van het jaar. Middagtemperaturen rond 17 graden zijn gebruikelijk in de tweede helft van mei.

Zondag, Moederdag, is de temperatuur vergelijkbaar met die van zaterdag en ook het weerbeeld komt voor een groot deel overeen. De dag begint droog en in de ochtend zijn er zonnige perioden. Vervolgens ontstaan er flinke stapelwolken. Het verschil met zaterdag is dat het aantal buien in de middag en avond een stuk groter is en dat de buien wat feller kunnen uitpakken. Ook zullen de buien zich weer vrij langzaam verplaatsen, waardoor lokaal veel regen kan vallen.

Na het weekend neemt de buienkans opnieuw toe. Met name maandag kunnen dat stevige buien zijn met onweer en flinke hoeveelheden neerslag binnen korte tijd. Die buien vormen wel een overgang naar een stuk minder warm voorjaarsweer. Maandagmiddag zelf halen we trouwens nog wel maxima van 17 tot 21 graden van noord naar zuid.

Die noordenwind zorgt er de dagen daarna voor dat we weer een jas aan kunnen trekken. Wolkenvelden gaan meer overheersen, al komt de zon zeker ook nog af en toe tevoorschijn. Overdag daalt de temperatuur naar waarden tussen de 12 en 15 graden en dat is ineens onder normaal voor half mei. Ook de nachten koelen behoorlijk af met landinwaarts mogelijk temperaturen iets onder de 5 graden.

Hemelvaartsdag

De kans dat Hemelvaartsdag dit jaar warm verloopt met temperaturen boven 20 graden is op dit moment klein. Pas in de loop van het hemelvaartweekend neemt de kans op iets warmere omstandigheden voorzichtig weer toe, maar overtuigend is dat voorlopig niet.