Na recordwarm tweede kwartaal nog meer hitte op komst

April, mei en juni waren gemiddeld gezien extreem warm. Overdag werd het gemiddeld 20,3 graden, 's nachts daalde het kwik naar gemiddeld 9,5 graden. Met een gemiddelde temperatuur van 15,2 graden was het fors warmer dan de gemiddelde 12,5 uit eerdere jaren. Dat betekende vrijwel overal in Nederland nieuwe records. Alleen op de Wadden, in het uiterste noordwesten, aan zee en in Zeeuws-Vlaanderen zijn de oude records tot nu toe nog niet verbroken.



Diane Woei van Weerplaza licht toe: ,,Met name mei had flink wat warme dagen. Daardoor was het de afgelopen periode recordwarm." Het einde van het warme weer lijkt voorlopig ook nog niet in zicht. Woei: ,,Juli begint ook met veel warmte. De komende 15 dagen ligt de temperatuur naar verwachting ook boven de normale waarden. Lokaal is er begin volgende week in het zuidoosten waarschijnlijk ook sprake van een hittegolf." Voor die hittegolf moet er sprake zijn van vijf aaneengesloten zomerse dagen, waarvan drie tropisch.