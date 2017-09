Na orkaan Maria ook overstromingen op Puerto Rico

De naweeën van orkaan Maria zorgen voor nog meer schade op Puerto Rico. Door hevige windstoten en overstromingen staan hele steden blank. Woensdag raasde Maria met windsnelheden tot wel 250 kilometer per uur over het eiland. Terwijl de schade nog werd opgemaakt, kregen de bewoners weer te maken met hevige regenval. Naar schatting vijftien Puerto Ricanen zijn omgekomen en een groot deel van de bevolking heeft geen elektriciteit of communicatiemiddelen.