Na nieuwe regionale hittegolf volgt kleine bui: ‘Maar daar heeft alleen het gras wat aan’

Na drie dagen boven de 30 graden en her en der zelfs weer een regionale hittegolf, koelt het vrijdag wat af in ons land. Er zijn zelfs wat buien, al valt er zo weinig regen dat waarschijnlijk alleen het gras er wat aan heeft.

Op plaatsen in het oosten en zuidoosten is waarschijnlijk sprake van een tweede hittegolf. Daar wordt het drie dagen warmer dan 30 graden Celsius en zeker twee dagen 25 graden. Zo is in Arcen bij Venlo vandaag de 33 graden aangetikt. Het is daar sowieso al erg lang erg warm.

Landelijk komen we niet toe aan een nieuwe hittegolf, omdat het in De Bilt net wat koeler blijft. Maar ook vandaag is daar de 30 graden behaald, wat betekent dat het officieel de achtste tropische dag van het jaar is.

Nog één dag rond de 30 graden

Morgen krijgen we nog zo'n dag van rond de 30 graden, daarna daalt de temperatuur flink. Vrijdag blijft het kwik hangen rond de 22 tot 25 graden. En belangrijker: er valt regen. Maar wie snakt naar een hoop water moet volgens Weerplaza niet te vroeg juichen. ‘Misschien dat het gras lokaal wat opleeft, maar dieper in de bodem heeft het beetje hemelwater dat valt totaal geen effect’, schrijft de weerdienst. ‘Boomwortels krijgen nauwelijks water en dat is goed te zien. Veel bomen verliezen hun bladeren.’

Dat zien we onder andere al terug in de herfstkleuren in de bossen en aan eikels die opvallend vroeg vallen. Al die droge opeenvolgende jaren zijn funest voor bomen, zeiden experts al eerder. Zij zien dat de groei van sommige soorten stokt of dat bomen zelfs krimpen. ,,Veel beuken, eiken en lindebomen staan er dramatisch bij.”

Na vrijdag blijft het opnieuw een hele tijd droog en zonnig, al wordt het met dagelijks 21 tot 24 graden een stukje minder warm.

Droogterecord

Weerplaza gaat ervan uit dat volgende week het meest recente droogterecord van 2018 wordt geëvenaard. ‘Hoewel in heel het land de droogte nijpend is springen er een paar gebieden extra uit. Zeeland, Limburg en het oosten van Gelderland en Overijssel hebben op meerdere plaatsen een tekort van meer dan 300 millimeter.’

