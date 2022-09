Na kanker en een hartkwaal stopte Alex’ nier óók nog met werken; gelukkig was daar zijn Hanny

Sophie kreeg nieuwe longen: ‘nu zit ik op dansen’

TILBURG/RIJEN - Het grootste cadeau dat iemand je kan geven, bestaat niet uit geld of goed. Het mooiste cadeau is het leven zelf. Vandaag is het de Europese Orgaandonatie Dag. Een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor het donorschap. Wat mag er met jouw organen gebeuren wanneer je sterft? En weet je wat de wens is van je dierbaren?

10 oktober