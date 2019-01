Na jong meisje ook bejaarde man mogelijk slachtoffer van geweld

Het slachtoffer liep gistermiddag op straat, toen hij een klap voelde tegen zijn gelaat. Uit nader onderzoek moet blijken hoe het letsel is ontstaan en of een passerend voertuig hierbij betrokken is. De man heeft een lichte verwonding aan het hoofd opgelopen. Het 15-jarige meisje fietste zaterdagavond van Schagen naar Barsingerhorn en werd in het dorp vanuit een rakelings passerende auto met een scherp voorwerp in haar arm geraakt. ,,Ze heeft een wond in haar arm die lijkt op een steekwond”, aldus een woordvoerder van de politie Noord-Holland.

Eerdere slachtoffers

In november werd een 18-jarige vrouw aangereden en vervolgens neergestoken in Egmond aan den Hoef tijdens een rondje hardlopen. In Castricum werden een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster eind vorig jaar eerst aangereden en vervolgens gestoken.



Politie en slachtoffers gingen er destijds vanuit dat de verwondingen het gevolg van de aanrijding waren. De aard van de wonden in combinatie met de kledingschade wezen echter op een messteek. De politie ging bij de gevallen van november uit van één dader.



De politie onderzoekt of er verband is tussen beide nieuwe zaken en de andere steekincidenten van eind vorig jaar. ,,Op dit moment behandelen we de zaken in Barsingerhorn nog als afzonderlijke incidenten, vanzelfsprekend kijkt de recherche wel naar overeenkomsten'', laat de politie weten.