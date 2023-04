Na jaar onterecht thuiszitten mag Damin (9) eindelijk naar school: ‘Onbeschrijfelijk blij’

Er is eindelijk een oplossing voor de 9-jarige Damin uit Den Haag, die al ruim een jaar thuiszit na een onterechte schorsing door zijn school. Na bemiddeling van de minister van Onderwijs is er nu een plek voor hem gevonden op een school voor speciaal onderwijs in Den Haag.