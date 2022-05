Na gruwelijk drama rond verwarde John S. is de vraag: waarom werd hij niet opgenomen?

John S. mailde vlak voor schietpar­tij op zorgboerde­rij: ‘Al jaren oorlog in mijn hoofd’

John S. (38), de man die volgens justitie verantwoordelijk is voor de fatale schietpartij gisteren op een zorgboerderij in Alblasserdam, mailde enkele minuten voor zijn daad RTL Boulevard. Dat bevestigt het Openbaar ministerie aan deze site. In zijn e-mail schrijft S. volgens RTL dat hij handelde uit ‘pure wanhoop en radeloosheid’. ,,Het is al jaren oorlog in mijn hoofd.”

