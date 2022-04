Na de zoveelste ‘ze moeten je dochter verkrachten’ is advocaat Knoester het zat: ‘Het wordt steeds erger’

VIDEO Drie kussen, kan dat nog? ‘Bij de meeste generaties zijn die echt verdwenen’

Drie kussen, handen schudden, een boks of toch juist een elleboog? De samenleving is informeler geworden, de begroetingen onhandiger, maar we zijn óók socialer dan voor de coronapandemie. ,,Dat iemand zegt ‘Ik moet mijn kind van de crèche halen’ is nu heel gewoon.”

7 april