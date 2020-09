Na de opmerking van Rutte vierde de hypocrisie weer eens hoogtij

LIVE | Bijna 100.000 besmettin­gen, Aboutaleb dreigt Feyenoord met wedstrij­den zonder publiek

20:42 Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen 24 uur met 2223 gestegen. Voor het eerst komt het aantal gemelde positieve tests in een etmaal boven de 2000 uit. Op zondag meldde het coronadashboard van de overheid 1849 nieuwe gevallen. Daarnaast registreerden de gezondheidsdiensten 26 ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen, blijkt uit de data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.