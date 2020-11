Na de najaarspiek stokt de daling van het coronavirus

De situatie in de ziekenhuizen is minder nijpend: afgelopen week telde het RIVM bijna 1500 nieuwe opnames, ongeveer 200 minder dan een week eerder. Het aantal sterfgevallen lag op 422, vorige week was dat nog 479.

Versoepelingen

Nederland telt nu dagelijks nog zo’n 30 besmettingen per 100.000 inwoners, dat is ver boven de signaalwaarde van 7 per 100.000. Met meer dan 200 infecties per 100.000 inwoners per week zit Nederland nog altijd in de fase ‘ernstig’. Pas als dat weekcijfer onder de 150 zakt, gaan we terug naar een niveautje lager, de fase ‘zorgelijk'. Daarvoor zou het dagelijkse aantal besmettingen lager moeten zijn dan 20 per 100.000 inwoners.