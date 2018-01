Op de school van onze jongste dochter hebben ze de eierwekker vervangen door de intercomzoemer. Tien minuten is tien minuten, basta! Het is een geoliede machine. Drie keer per jaar koffie met een speculaasje in de aula, dan op zoek naar lokaal 3.001. Je neemt plaats op het 'beklaagdenbankje' in de gang en ziet door het glas jouw voorgangers zitten. Vader, moeder, een 15- jarige slungel van 2 meter. Bzzzzzzz. Jouw beurt.

Voortgangsrapportages. We zijn niet anders gewend. Op de basisschool maak je kennis met de geneugten van het leerlingvolgsysteem, met Cito-scores, leesvaardigheid- niveaus en een vileine opvoedkundige sneer: 'Kan veters nog niet strikken'.

Quote Die 3 voor wiskunde, die is dus echt niet nodig

De vertrouwde meesters en de juffen maken op de middelbare school plaats voor vakdocenten. Ze heten José of Marloes. Gaat het niet lekker met wiskunde? Dan vraag je na het eerste rapport een gesprek aan met meneer Dennis. ,,Ontbinden in factoren blijft een zorgenkindje'', zegt-ie.

Diep gat

Na de middelbare school val je als ouder in een diep gat. Je krijgt af en toe een app uit Enschede, Nijmegen of Zwolle met een duister puntentotaal en bijpassende reeks emoticons. ,,Het gaat allemaal super pap, en oh ja... over twee maanden zijn er herkansingen.''

Op zo'n moment denk je met weemoed terug aan het 10-minutengesprek met die leuke juffrouw van economie, die meldt dat je dochter een 'spontane meid' is, die goed ligt in de klas. Die iets te vaak haar mond opentrekt, te veel op Instagram zit en niet altijd geconcentreerd werkt. Dat die 3 voor wiskunde echt niet nodig is. ,,Want ze kan het best.''