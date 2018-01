Na ABN AMRO en ING ook Rabobank getroffen door zware cyberaanval

ING had gisteren van 20.45 tot 22.45 uur last van een storing. De website was slecht bereikbaar en mensen klaagden via sociale media over problemen met iDeal. Woordvoerder Harold Reusken bevestigde dat de bank met problemen kampte door een DDoS-aanval.



Ook hier was geen sprake van een hack of inbreuk op de banksystemen of op klantgegevens. ,,Specialisten doen er alles aan om de aanval af te slaan en we nemen aanvullende maatregelen om een aanval in de toekomst te voorkomen.''



Beide banken meldden gisterenavond dat het euvel was opgelost, maar ook vanochtend kampte een aantal gebruikers nog met problemen.