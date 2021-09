Na 36 jaar weer F1 in Zandvoort: 'Files tot één uur in de nacht waren toen geen enkel probleem’

Mijn ouders kochten midden jaren 60 een sigarenmagazijn in Zandvoort. En dan verhuis je als beginnende tiener van het landelijke Lutjebroek naar een plek die je alleen kende als toeristenplaats. Al snel heb je door dat er naast het strand en de Noordzee nog iets is wat nationaal en internationaal de aandacht trekt: het circuit. In de winkel van mijn ouders werden posters opgehangen en in de voorverkoop toegangsbewijzen verkocht voor de Grote Prijs van Nederland. In ruil daarvoor kregen ze wat vrijkaartjes. Ik stond met mijn neus vooraan, dus op naar het circuit.