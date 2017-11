Na 28 intochten is Gerard (70) nu voor het laatst Zwarte Piet

Gerard Bloemink (70) was 28 keer Zwarte Piet. Na dit jaar stopt hij ermee. De discussie rondom de kleur van de Pieten volgt hij met stijgende verbazing. Het verdwijnen van de zwarte schmink is voor Gerard reden om dit jaar voor het laatst mee te lopen met de intocht in Utrecht. ,,Ik ben iemand die niet van veranderingen houdt. Waarom zou je iets veranderen als het leuk staat?''