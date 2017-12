Na 2 weken komt het nieuws waar iedereen al bang voor was

Volledig scherm © Maarten Veenendaal Het weekend van 7 en 8 oktober is een belangrijk weekend in het onderzoek naar de vermissing van Anne Faber (25). Er is een dna-match met een mogelijke dader.

De uit Utrecht afkomstige Anne is dan al een week vermist.



Het is vrijdag 29 september. Als Anne tijdens een fietstocht in de regio Utrecht niets meer van zich laat horen, slaan haar vriend, familie en vrienden alarm. Die avond slaat het weer dramatisch om. Anne komt terecht in een enorme onweersbui. Ze stuurt haar vriend nog een selfie, waarop ze druipend in de regen staat. Het is haar laatste foto, die massaal via social media wordt gedeeld. Niemand kan in die dagen om het nieuws rond Anne heen. Drie dagen zoeken naar de Utrechtse leveren niks op. De zoektocht houdt Nederland in zijn greep.



Klik hier voor een tijdlijn waarbij je door de dagen heen kunt bladeren en video's kunt bekijken.

Jas

Dinsdagavond 4 oktober is er een belangrijke doorbraak. Een vrijwilliger uit het zoekteam van Annes familie vindt een jas in de bosjes bij de Amersfoortseweg in Huis ter Heide. Het blijkt Annes jas te zijn. De jas gaat met spoed naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daar zetten de specialisten alles op alles. Zij moeten de sporen die wellicht naar een verdachte kunnen leiden, veiligstellen, om ze te laten analyseren. Na dagen van keihard doorwerken en het gebruiken van vrijwel alle mogelijke technieken lukt het de specialisten van het NFI een dna-profiel op te stellen.



In de tussenliggende periode wordt ook Annes fiets gevonden. Maar van de Utrechtse zelf is nog steeds geen spoor. Zondag 8 oktober, aan het begin van de middag, ligt er een dna-profiel dat door de databank van het NFI gehaald kan worden. Een druk op de knop en enkele seconden later ligt er een match. Het blijkt te gaan om de 27-jarige zedendelinquent Michael P. Die verblijft op dat moment in de forensisch psychiatrische kliniek van Altrecht Aventurijn in Den Dolder. En dan gaat het snel.

Dna-match

Volledig scherm © ANP De hoofdofficieren van justitie, Jet Hoogendijk en plaatsvervanger Rutger Jeuken, krijgen een telefoontje van de onderzoeksleider van het politieteam dat Annes vermissing onderzoekt. Hij is kortaf. ,,Er ligt een dna-match'', zegt hij. Hoogendijk en Jeuken spoeden zich direct naar het commandocentrum van de politie aan de Briljantlaan, even buiten het centrum van Utrecht. Van hieruit monitoren de diensten de veiligheid in de stad tijdens grote evenementen. En het kan als crisiscentrum fungeren tijdens vermissingzaken als deze.



Niet veel later zijn ook Gerda van Leeuwen, eenheidschef van de politie, en burgemeester Koos Janssen van Zeist aanwezig. De onderzoeksleider praat ze bij. ,,Er is een match met Michael P. (27). Hij is een veroordeelde zedendelinquent die werkt aan een terugkeer in de samenleving. En hij verblijft in de forensisch psychiatrische kliniek van Altrecht Aventurijn in Den Dolder.''



In de vergaderzaal valt een korte stilte. Wat nu? Hoogendijk en Jeuken zijn resoluut: zij willen dat de verdachte direct wordt aangehouden. Maar niet iedereen is het daarmee eens. De politiemensen die het onderzoek naar de vermissing van Anne leiden, hebben een andere optie in gedachten. Zij stellen voor de verdachte heimelijk te laten volgen door observatieteams van de politie. De hoop is dat hij het team naar Anne zal brengen. Als dat gebeurt, kan de verdachte direct worden aangehouden. Maar aan dat plan zit een aantal grote risico's. Wat als de verdachte weet te ontkomen? Kan het observatieteam zo werken dat niemand het doorheeft? En wat als de verdachte het rechercheteam helemaal niet naar Anne zal leiden? Wat dan?

Vergaderd

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie De discussies tussen de verantwoordelijken bij politie en justitie zijn fel, maar respectvol. Iedereen spreekt elkaar aan bij elkaars voornaam. ,,Iedereen die bij deze zaak was betrokken had hetzelfde doel en dat was het vinden van Anne. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en de politie zag mogelijkheden voor het observatieteam. De mensen van justitie waren bang dat de verdachte zou ontkomen. Over alle risico's en kansen is uren vergaderd'', zegt een aanwezige.



Bij de discussies begint de vermoeidheid inmiddels ook een rol te spelen. De tientallen rechercheurs die werken aan de zaak maken lange dagen en blijven in de avonduren afspraken afzeggen. Het werk gaat door, ook in het weekend. Op zaterdag, een dag voor de dna-match, komen politie, justitie en de burgemeesters van Zeist en Utrecht al samen.



Op het hoofdbureau van de Utrechtse politie geven de Zeister burgemeester Janssen en Jan van Zanen van Utrecht elkaar een hand. Ook een aantal ambtenaren van de afdeling veiligheid is bij de meeting aanwezig. ,,Er was heel erg de behoefte om elkaar even bij te praten over het onderzoek'', herinnert een betrokkene zich. ,,Er waren natuurlijk ook veel vrijwilligers die meehielpen met zoeken. Dat moest in goede banen worden geleid. Maar de vermissing van Anne leidde ook tot maatschappelijke onrust. Het was belangrijk dat met elkaar te bespreken.''

Onderhandelaars

Van Zanen is er een dag later niet bij, collega Janssen uit Zeist wel. Die realiseert zich, nu blijkt dat de verdachte in een kliniek in zijn gemeente verbleef, dat er een hoofdpijndossier is bijgekomen. Na uren van overleg is er nog geen besluit gevallen over de eventuele aanhouding van Michael P. ,,De twee hoofdofficieren raakten ervan overtuigd dat het volgen van P. naar Anne zou kunnen leiden. Maar ze waren zich wel bewust van de enorme risico's. En het duurde nog eens uren voordat er een definitief besluit werd genomen.'' Regelmatig gaan de 'onderhandelaars' even uit elkaar om een frisse neus te halen of een kop koffie te drinken.



Alle betrokkenen die een beslissing moeten nemen over het wel of niet aanhouden van P., spreken ook geregeld met de leider van het rechercheteam. Zijn team verdiept zich in de achtergrond van P. en de onderzoeksleider geeft regelmatig updates over de nieuwste bevindingen. Ze vertellen de aanwezigen dat P. in januari 2017 naar de kliniek in Den Dolder is gegaan in het kader van een resocialisatietraject. En ze vertellen dat P. een langdurige celstraf uitzat voor straatroven en gewelddadige verkrachtingen. De gerechtelijke uitspraken in zijn zaken worden erbij gehaald. Die liegen er niet om. P. was 'trots' op die daden. Voor hoofdofficieren Jeuken en Hoogendijk een extra reden meer zekerheid in te bouwen.

Vindplaats

Volledig scherm © AD Rond de klok van 01.00 uur, het is dan maandag 9 oktober, volgt de definitieve beslissing. Er wordt besloten Michael P. die dag tot halverwege de middag te volgen. De observatieteams mogen hem niet uit het oog verliezen. De 'deadline' wordt gesteld op halverwege de middag; rond 15.00 uur. Als P. dan nog niet naar de vindplaats van Anne is vertrokken, zal hij worden opgepakt. In alle vroegte maken de observatieteams van de politie zich klaar. Ze zijn uiterst gespecialiseerd in het heimelijk volgen van mensen, maar moeten ditmaal nog voorzichtiger zijn. De omgeving van de kliniek is bosrijk, en veel cliënten van andere omliggende organisaties (zoals een gehandicaptenverblijf) zijn kwetsbaar.



P. heeft die maandag geen moment in de gaten dat hij wordt geschaduwd door de politie. Maar hij doet ook geen gekke dingen. De klok tikt langzaam door en de spanning loopt op bij politie en justitie. Het moment van aanhouding komt steeds dichterbij. En iets na drieën volgt het besluit: P. moet worden ingesloten.



Nog geen uur later volgt er een persbericht en verspreidt de politie een video. Perswoordvoerder Bernhard Jens kijkt recht in de camera: ,,Vanmiddag hebben wij een 27-jarige man uit Den Dolder aangehouden. Hij verblijft in een forensisch psychiatrische kliniek.'' De politie is dan al bezig met een zoekactie in het bos. Ook wordt de kliniek volledig uitgekamd. Maar Anne wordt nog niet gevonden.

Bloedsporen

Een dag na de aanhouding van P. neemt de politie de auto van zijn moeder in beslag. Het rechercheteam is erachter gekomen dat de zedendelinquent een auto tot zijn beschikking had tijdens zijn verblijf in de kliniek. In de auto worden door forensisch specialisten bloedsporen gevonden, die later van Anne blijken te zijn.



Weer een dag later begint de politie een grootschalige zoekactie in een natuurgebied bij Zeewolde, nadat getuigen de politie hebben verteld daar P. te hebben gezien. Die avond vertelt P. uit eigen beweging aan zijn verhoorders waar Anne kan worden gevonden.



Donderdag 12 oktober volgt, aan het begin van de avond en na een dag lang zoeken, het nieuws waar iedereen al bang voor was. Plaatsvervangend hoofdofficier Jeuken neemt het woord. ,,Vandaag is in een bos bij Zeewolde een lichaam gevonden. We hadden al aanwijzingen dat het ging om het lichaam van Anne Faber. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat het inderdaad haar lichaam is.''

