Na 138 jaar komt er ook een einde aan de Telefoongids

De Telefoongids heeft een lange historie. Hij verscheen in Nederland voor het eerst in 1881, vijf jaar nadat Alexander Bell patent op de eerste werkende telefoon vroeg. In die allereerste stonden nog maar 49 aansluitingen, het boek(je) was in te zien bij de telefooncentrale. In 1913 moet je nog steeds naar het postkantoor om de gids in te zien, maar tegen die tijd stonden er al wel 75.000 aansluitingen in.