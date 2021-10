Mysterie rond vermiste Karlijn (17) uit Arnhem groeit met de dag, opnieuw massale zoektocht in de bossen

Woensdag werd gezocht in de omgeving van de Westerbouwing, tussen Heveadorp en Oosterbeek. Ook de uiterwaarden tussen Oosterbeek en Arnhem zijn uitgekamd, maar zonder resultaat. Ook is een zogenoemde Vermist Kind-alert verstuurd, de opvolger van Amber Alert.



Na een tip werd 's avonds tot 01.00 uur gezocht in de buurt van Otterlo en Harskamp. Het meisje zou zich mogelijk in tuinen of bosjes ophouden. Ongeveer 100 mensen zochten in het buitengebied rondom de N801. Dinsdag werd naar Karlijn gezocht op de Ginkelse Heide bij Ede, ook daar werd ze niet aangetroffen.



Volgens de politie wordt ook vandaag weer gezocht in de bovengenoemde gebieden. Mogelijk wordt het zoekgebied ook uitgebreid, afhankelijk van wat de recherche nodig acht. Ook de politiehelikopter zal worden ingezet.



Bij de politie komen regelmatig tips binnen, die allemaal serieus worden opgepakt. De politie is blij dat er 'goed wordt meegedacht’.