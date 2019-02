Mysterie ontrafeld: Anneke ontmoet de ontvoerders van haar tuinkabouter

VideoAcht maanden lang tastte Anneke van den Berg uit het Brabantse Deurne-Zeilberg in het duister. Wie zat er achter de mysterieuze verdwijning van haar tuinkabouter? Aan de onzekerheid kwam vrijdag een einde. Anneke stond voor het eerst oog in oog met de ontvoerders.

Het leek een ordinaire diefstal. Van de ene op de andere dag, ergens in juni, ontbrak van de tuinkabouter van Anneke van den Berg ieder spoor. Maar toen viel dat kaartje in de bus. Daarop had de tuinkabouter laten weten dat hij op reis was en dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Ook had hij ineens een naam. De ansichtkaart werd ondertekend met Jurgen. ,,Jurgen! Hoezo??”

Sindsdien had ze er soms 's nachts niet van kunnen slapen. Het bleef maar door haar hoofd spoken. Wie zou het nou toch op haar tuinkabouter hebben gemunt? Wie had dat kaartje in de bus gedaan? ,,Bij elke jongen die hier voorbij fietste, dacht ik: zou hij er achter zitten?”

Van Amsterdam tot Berlijn

Anneke van den Berg grinnikt. De 85-jarige heeft inmiddels een behoorlijk avontuur achter de rug. Zo plots als dat haar kabouter leek te zijn verdwenen, zo onverwacht stond hij onlangs namelijk weer op zijn oude tuinstek. Behalve Jurgen lag er ook een boek vol foto’s van alle plekken waar de tuinkabouter de afgelopen acht maanden verbleef. Van Amsterdam tot Limburg en van Polen en Tsjechië tot Berlijn.

Na de terugkeer van Jurgen worden Anneke en haar kabouter landelijk nieuws. Filmploegen reizen af naar Zeilberg en ze verschijnt op SBS, ed.nl, Omroep Brabant, RTL Late Night en Jinek. ,,Ze noemden me hier al de filmster van de Hagelkruisweg, hahahahaha. Wat je zo nog meemaakt op je oude dag hè!”

Ze kan er wel de lol van inzien, vertelt ze. ,,Het is een goeie grap.”

Oog in oog met de ontvoerders

Daarnaast is ze nog steeds nieuwsgierig tot op het bot. Deze vrijdagavond weet ze nog altijd niet wie er achter de diefstal zit, maar daar komt om zes uur verandering in. Dan zal ze oog in oog staan met de ontvoerders.

,,Ik heb helemaal geen idee. Ik dacht misschien mijn kleinzoon? Of de carnavalsvereniging? Het is echt heel spannend.”

Quote Ik zei tegen de kabouter: jij gaat mee op vakantie! Jan Joosten Klokslag zes uur lopen er twee jongens haar raam voorbij. ,,Oh daar zijn ze! En ik ken ze niet!”

Met gebogen hoofd en een bloemstukje -met kabouter- in hun hand lopen ze Anneke's keuken binnen. ,,Aha! daar heb je de boosdoeners.” Ze schiet in een aanstekelijke lach, tot zichtbare opluchting van de twee daders. Het duo stelt zich voor als Jan Joosten (24) en Rick Vermeulen (25). Tot Anneke's stomme verbazing komen ze ook uit Zeilberg.

,,Maar vertel eens: hoe komen jullie hier bij???”

,,Dat is een goeie vraag”, zegt Jan.

,,Dat weten we zelf eigenlijk ook niet”, zegt Rick.

Het was kermis en ze reden langs een enorme tuinkabouter in de buurt van het station. Jan: ,,Ik zei: zullen we die meenemen! Maar hij was veel te zwaar.”

Rick: ,,Toen kwamen we hier langs en zagen we die van u. Ik ben de tuin ingesprongen.” Jan: ,,Ik zei tegen de kabouter: jij gaat mee op vakantie! Maar het was helemaal niet de bedoeling om 'm zo lang te houden.” Rick: ,,We hebben er spijt van.”

Deegroller

Uiteindelijk sleepten ze Jurgen van hot naar her. Van verdere reizen tot uitstapjes naar safaripark De Beekse Bergen en de midgetgolfbaan. Jan: ,,We hebben echt een band met Jurgen. Ik mis hem wel een beetje.” Anneke schiet in de lach. ,,Nou ik moet zeggen: hij heeft niks geleden. Jullie hebben er goed voor gezorgd. En als je 'm mist mag hij best een dag of wat met jullie mee.” Met een grijns: ,,Maar niet meer een half jaar.”

Jan en Rick slaken een zucht. ,,We zijn blij dat u er ook om kan lachen. We waren bang dat u misschien wel met een deegroller klaar zou staan.”