Muur van stilzwijgen: verdachten in zaak rond martelcontainer houden mond dicht

Het OM verdenkt in totaal elf mannen van betrokkenheid bij de zaak, die bij het bekend worden ervan in juni 2020 veel opzien baarde. Een grootscheeps politieonderzoek had het bestaan van de loods in het Brabantse Wouwse Plantage aan het licht gebracht.



De loods bevatte zeven zeecontainers, waarvan een aantal was ingericht als gevangeniscel en één als martelkamer. Hoofdverdachte in de zaak is Roger P., alias Piet Costa. Hij zou vanwege een hooglopende ruzie over criminele miljoenen mensen hebben willen laten ontvoeren, opsluiten, martelen en doden, meent justitie.



Het was een onalledaags onderzoek, omdat de politie dankzij de justitiële hack van cryptoservice Encrochat de verdachten een tijd lang live op de voet kon volgen. De advocaten in de zaak betwisten de rechtmatigheid van deze opsporingsmethode. Zij menen dat politie en justitie veel te ver zijn gegaan door op deze manier bewijs te verzamelen.