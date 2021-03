Museumplein in Amsterdam weer rustig na ontbinden demonstratie en schoonvegen ME

Dit is het ongeloof­lij­ke succesver­haal van een kerk in Veenendaal, die duizenden gelovigen trekt

16:59 Wat ooit in een Veenendaalse huiskamer begon, is uitgegroeid tot een kerk waar iedere week duizenden mensen samenkomen. De groei is er nog lang niet uit, want de kerk krijgt er binnenkort zeven locaties bij. ,,We knijpen elkaar regelmatig in de armen of het allemaal wel waar is.”