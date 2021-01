Museumplein en centrum Eindhoven vandaag risicogebied uit angst voor nieuw geweld

Het besluit is genomen naar aanleiding van ongeregeldheden vorige week en recente aanwijzingen dat opnieuw personen met wapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen . Vorige week zondag ontstonden in Amsterdam ongeregeldheden bij de door de rechter verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen. Er waren 2000 mensen op af gekomen.

Pegida

In Eindhoven wil anti-islambeweging Pegida vandaag demonstreren, ook al heeft burgemeester John Jorritsma dat verboden. De gemeente vreest ongeregeldheden omdat Pegida van plan is een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen en moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet. Jorritsma heeft de binnenstad tot veiligheidsrisicogebied verklaard.