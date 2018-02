Museum krijgt handgeschreven brief Einstein

Einstein kreeg in 1923 de Gouden Medaille van het Amsterdamse Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. Daar krijgt het museum nu zijn dankwoord met begeleidende brief van, beide handgeschreven. Boerhaave bezit al het een en ander van Einstein, zoals de vulpen waarmee hij zijn relativiteitstheorie heeft geschreven.



Toen Einstein zijn prijs kreeg, deed hij uit zijn hoofd een dankwoord. Later besloot hij dit dankwoord op papier te zetten en naar het Amsterdamse Genootschap op te sturen. In de brief staat onder andere de kanttekening dat de tekst anders kan zijn dan diegene die hij heeft uitgesproken, omdat hij destijds improviseerde.



Het Lorentz-materiaal geeft informatie over de jeugd van de latere Nobelprijswinnaar als Arnhemse tuinderszoon. Er is ook een schoolfoto bij, waarop de jonge Lorentz met twee medeleerlingen en een heus geweer staat afgebeeld. Er werd op de Arnhemse HBS kennelijk aan exerceren gedaan, aldus Boerhaave. Verder krijgt het museum onder meer de bankoverschrijving van Lorentz' Nobelprijs.