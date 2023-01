Multimiljonair Sanderink getrouwd met omstreden vriendin Rian van Rijbroek

Multimiljonair Gerard Sanderink (74) is vorige week getrouwd met zijn omstreden vriendin Rian van Rijbroek (53). Volgens interim-bestuurder Peter Wakkie van Sanderinks ict-bedrijf Centric heeft dit geen enkele invloed op de bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.

Het huwelijk vond plaats op maandag 2 januari, in de gemeente Meierijstad. Het echtpaar woont daar nu ook officieel samen in de woning van Van Rijbroek, zo blijkt uit informatie die deze krant inzag. Het lijkt er op dat de trouwerij in alle stilte heeft plaatsgevonden: familie en zakelijke relaties vernamen het donderdag pas via de pers. Voor Sanderink is het zijn eerste huwelijk; Van Rijbroek was al eens eerder getrouwd.

Verbeten gevecht

Sanderink en Van Rijbroek kennen elkaar sinds de zomer van 2018. Vanaf dat moment begon de succesvolle Twentse ondernemer zich vreemd te gedragen. Hij ontsloeg vrijwel alle topmensen van zijn bedrijven en begon een verbeten juridisch gevecht met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten, dat al tot talloze rechtszaken heeft geleid.

Rian van Rijbroek heeft een dubieuze reputatie: ze doet zich voor als cybersecurity-expert en financieel specialist, maar is geen van beide. Wel heeft ze grote invloed op Sanderinks leven en zijn bedrijven: zo beheert zij zijn mailaccounts en bemoeide ze zich met belangrijke contracten van zijn ict-bedrijf Centric.

‘Hij komt niet terug’

Over Centric heeft Sanderink sinds november 2022 niets meer te vertellen. Het bedrijf werkt veel voor de overheid en beheert daarom privacygevoelige gegevens van miljoenen Nederlanders. Omdat er grote zorgen waren over Sanderinks verwarde gedrag ontnam de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam hem zijn bevoegdheden als bestuurder en aandeelhouder.

Advocaat Peter Wakkie werd aangesteld als onafhankelijk bestuurder, en volgens hem keert Sanderink, of een eventuele erfgenaam, nooit meer terug in het bedrijf. Hij wilde daar donderdag desgevraagd verder geen toelichting op geven: „Hij komt niet terug. Ik ga daar niet in detail op in, maar ik verwacht niet dat het beheer van de aandelen ooit nog teruggaat.”

Welke invloed het huwelijk heeft op Sanderinks andere bedrijven blijft vooralsnog onduidelijk. Bouwgigant Strukton, ingenieursbureau Antea en een handvol kleinere bedrijfjes zijn allemaal zijn eigendom, en hij is er ook nog altijd bestuurder. Het is onduidelijk of Van Rijbroek nu mede-eigenaar is: het is namelijk niet bekend of de twee onder huwelijkse voorwaarden, of in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Sanderink en Van Rijbroek wilden niet reageren op vragen hierover; de Raad van Commissarissen van moederbedrijf Oranjewoud was niet bereikbaar.

Onterven

Ook blijft onduidelijk wat er in de toekomst met deze ondernemingen gebeurt. Sanderink wilde de afgelopen jaren geen duidelijkheid geven over de opvolging binnen zijn bedrijven na zijn dood, maar zijn huwelijk betekent niet automatisch dat Van Rijbroek nu ook definitief zijn erfgename is. Formeel is het namelijk mogelijk om de huwelijkspartner te onterven via een testament. Maar Van Rijbroek speelde ook voor het huwelijk al een belangrijke rol in Sanderinks nalatenschap: alles wijst er op dat ze al eerder medeaandeelhouder van zijn bedrijven werd en ze is al een paar jaar bestuurslid van een stichting die na zijn dood zijn erfenis gaat beheren.

Die erfenis is aanzienlijk: volgens de laatste Quote 500 is Sanderink goed voor 505 miljoen. Hij bezit naast zijn bedrijvenimperium ook zo'n 67 hectare landbouwgrond in Twente, ter waarde van bijna 5 miljoen euro. Volgens betrokkenen worden die percelen inmiddels beheerd door Van Rijbroek, die zaken als pacht en verkoop afhandelt met de betrokken boeren.

