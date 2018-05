Muisstille libelle-drone redt levens militairen

In films zijn spionage-drones soms al niet groter dan een vlieg. Maar de versie waarmee Nederlandse militairen op missie gaan, komt aardig in de buurt. Een flinke libelle is het. En dat komt goed van pas tijdens verkenningen, vinden ze bij defensie, maar het is wel prijzig.

Zien zonder gezien te worden. Soms tot tientallen kilometers voor de troepen uit. Het zijn vaak de spannendste uren in het leven van verkenners van de landmacht die als eerste de mini-drone mogen uitproberen. Dit zijn de militairen die in het diepste geheim informatie proberen te verzamelen over de locaties waar vijandelijke strijders zich hebben verschanst. Hoeveel ramen heeft het gebouw waar ze inzitten? Waar is de ingang? Wie komt er uit of loopt er in?

Nu doen ze dat vooral met geavanceerde verrekijkers waarmee ze tot op 10 kilometer afstand kunnen kijken, ook ‘s nachts. Er is alleen één probleem. Er moet geen boom of muurtje in de weg staan, want dat kan het zicht flink belemmeren. En om ‘een hoekje’ kijken is er ook niet bij.

Volledig scherm Specificaties drone pd-100 black hornet © AD / TU Daar komt binnenkort verandering in als de militairen er een handig hulpje bij krijgen: de Black Hornet. Een drone zo klein en licht dat hij gemakkelijk in de jaszak van de militair past. Die zo weinig geluid maakt dat ze de vijand tot op 20 meter kunnen naderen zonder dat het motortje is te horen. Vanaf 100 meter is het zelfs ook niet meer met het blote oog te zien.



Terwijl de verkenners veilig achter een heuveltje liggen, kunnen ze ongezien de vijand bespioneren met een van de drie camera’s aan boord, ook ‘s nachts. Als het nodig is sturen ze de foto’s en filmpjes direct door naar commandanten achter in het terrein die daarmee een aanval kunnen plannen.



Vandaag wordt de aanschaf van de eerste ‘mini-helikopters’ tussen Defensie en de Noorse fabrikant Prox Dynamics beklonken op de Oranje Kazerne in Schaarsbergen. Als het toestel bevalt, komen er mogelijk meer dan de enkele tientallen die nu worden gekocht.

Veiliger

Commandant Jon van het Brigade Verkennings Eskadron kan nu al niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Want deze vinding maakt het werk niet alleen een stuk makkelijker, het kan ook levens sparen. ,,We kunnen veel veiliger werken omdat wij een doel in de gaten kunnen houden terwijl ze ons onmogelijk kunnen zien. Met een verrekijker moet je altijd vrij zicht hebben.’’

Commandant Jon weet zich nog één missie in Afghanistan te herinneren waar collega’s zeker profijt zouden hebben gehad van deze nieuwe aankoop. Ze zaten toen net onder de top van een berg, toen ze plotseling werden aangevallen door een groep Talibanstrijders die via de andere kant naar boven was gekomen. ,,Ze moesten toen halsoverkop hun positie verlaten en mogen van geluk spreken dat er niemand om het leven was gekomen. Op zo’n plek kun je dan geregeld even de Black Hornet op laten stijgen om te kijken wat er aan de andere kant van de berg gebeurt.’’

De Britten hadden als eerste door dat de mini-drone van onschatbare waarde kan zijn op het slagveld. Zij gebruikten ze al wel tijdens hun missies in Afghanistan. Inmiddels hebben ook Amerikaanse, Duitse, Noorse en Australische verkenningseenheden dit nieuwe ‘wapen’. Opmerkelijk genoeg stopten de Britten er na hun missies in Afghanistan vorig jaar weer mee. De precieze reden is niet duidelijk.

Niet goedkoop

Mogelijk speelden de kosten een rol want goedkoop zijn de drones zeker niet. Defensie wil zelf het exacte bedrag niet bekend maken vanwege ‘commerciële belangen’, maar op internet worden prijzen genoemd van rond de 40.000 euro voor één set met twee toestellen en een basisstation.