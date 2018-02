Mueller klaagt Nederlandse advocaat aan na valse verklaring

Alex van der Zwaan (33) heeft volgens Mueller gelogen tegen de FBI over contacten met een voormalig adviseur van Trump. Ook over contacten met een onbekende tweede persoon, slechts bekend als ‘persoon A’, loog Van der Zwaan in een ondervraging op 3 november vorig jaar, volgens de aanklacht. E-mails die de speciaal aanklager wilde zien, zou hij verwijderd hebben.

Volledig scherm Alex van der Zwaan © Newton Arbitration Van der Zwaan is in beeld gekomen in onderzoek naar Trumps voormalige campagnemanager, Paul Manafort, die eerder voor de Oekraïense president Janoekovitsj werkte. Mueller klaagde Manafort in oktober vorig jaar aan voor fraude en witwassen, in verband met lobbywerk voor de pro-Russische partij van Janoekovitsj.

Advocatenkantoor in Londen

Advocaat Van der Zwaan is de schoonzoon van de Russische zakenman German Khan en woont in Londen. Daar werkte hij als advocaat voor het gerenommeerde Amerikaanse kantoor Skadden, dat in 2012 was ingehuurd door het Oekraïense ministerie van Justitie. Van der Zwaan, die volgens zijn inmiddels verwijderde profiel op de website van Skadden naast Nederlands, Engels en Frans ook Russisch spreekt, werkte aan een rapport over de rechtszaak tegen ex-premier Julia Timosjenko.

Janoekovitsj gebruikte het rapport om de omstreden vervolging van Timosjenko te rechtvaardigen – volgens onder meer de VS en de EU was haar arrestatie politiek gemotiveerd. De Oekraïense autoriteiten onderzoeken corruptie onder Janoekovitsj en richten zich daarbij ook op de totstandkoming van het rapport.

Volgens Bloomberg was het Manafort die advocatenkantoor Skadden verzocht om het rapport op te stellen. Zijn dochter Andrea Manafort werkte ook voor het kantoor.

Contact met rechterhand Manafort

Van der Zwaan zou de FBI en Mueller’s team hebben gezegd dat hij voor het laatst contact had met de rechterhand van Manafort, Rick Gates, in augustus 2016. Rick Gates was adviseur van Trumps campagneteam in 2016 en is net als Manafort aangeklaagd voor fraude en witwassen.

‘Persoon A’ zou Van der Zwaan sinds 2014 niet meer hebben gesproken. Maar volgens de rechercheurs sprak hij in september 2016 nog met beiden over het Timosjenko-rapport, en nam hij de gesprekken op. Mogelijk is deze ‘A’ Manafort.

Liegen

De grote vraag is waarom Van der Zwaan het nodig vond te liegen over de gesprekken. Liegen tegen de FBI is een misdrijf. Van der Zwaan zal naar verwachting vandaag in een rechtbank in Washington verklaren schuldig te zijn.

Ook van Gates wordt een bekentenis van fraude verwacht – hij zou volgens Amerikaanse media een deal hebben gesloten met speciaal aanklager Mueller. Dat kan erop duiden dat Mueller informatie van de Nederlandse advocaat en voormalig Trump-adviseur Gates gebruikt om een grotere vis te vangen, vermoedelijk ex-campagnemanager Manafort.

Stroomversnelling

Het onderzoek van Mueller lijkt in een stroomversnelling te komen. De aanklacht komt naar buiten enkele dagen nadat hij ook al 13 Russen aanklaagde voor hun rol in een informatieoorlog op sociale media, waar ze zich voordeden als Amerikanen om verdeeldheid te zaaien en Trump te steunen.

German Khan, de schoonvader van Van der Zwaan, is een van de eigenaren van de Russische Alfa Bank. Zij sleepten in New York Buzzfeed voor de rechter wegens smaad, vanwege publicatie van het op veel vlakken onbewezen maar explosieve 'dossier'. Daarin stelde een Britse ex-spion, ingehuurd door politieke tegenstanders van Trump, dat Rusland compromitterend seksueel beeldmateriaal over de Amerikaanse president bezit. Ook komen vermeende nauwe banden tussen Poetin en de Alfa Bank aan bod.