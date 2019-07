Motorrijder sterft na mislukte ‘wheelie’ in Brabant, motor eindigt 50 meter verderop

Halve finale WK voetbal en Stranger Things in De Ochtend Show to go

21:05 Keepster van Jong Oranje Jennifer Vreugdenhil is woensdagochtend te gast in De Ochtend Show to go voor een voorbeschouwing op de halve finale WK voetbal. Show-verslaggever Gudo Tienhoven schuift aan over de première van het derde seizoen van de serie Stranger Things. Presentatoren zijn Anne-Marie Fokkens en Jörgen Raymann.