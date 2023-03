Motorrijder die met 130 door wijk scheurde en geen voorrang kreeg, moet schade zelf betalen

Een motorrijder die met 130 kilometer per uur door Eindhoven reed en op een kruising in botsing kwam met een overstekende motorscooter en zwaargewond raakte, vindt dat hij recht heeft op een schadevergoeding omdat hij geen voorrang kreeg. De man wilde 50 procent van zijn kosten vergoed hebben. Maar de rechtbank in Den Bosch oordeelt dat hij zelf moet opdraaien voor de schade omdat hij veel te hard reed.

De man op de scooter reed in oktober 2020 op de Hendrik Staetslaan in Eindhoven en wilde de Berlagelaan oversteken. Dit is een brede voorrangsweg. Toen hij midden op de kruising was, werd de scooterrijder aangereden door de motorrijder die, volgens berekeningen van deskundigen, met 130 kilometer per uur kwam aanscheuren. De maximum toegestane snelheid is 50 kilometer per uur. Door de harde klap die volgde raakten beide bestuurders zwaargewond.

De motorrijder vindt dat hij voorrang had moeten krijgen. Hij reed weliswaar te hard, maar dat betekent nog niet dat de scooterrijder zomaar mocht oversteken zonder goed uit te kijken. Om die reden moet de schade verdeeld worden. De man op de scooter stelt dat hij de Yamaha niet zag aankomen en dacht veilig te kunnen oversteken.

De vraag is nu: gaat de ene verkeersfout, te hard rijden, boven de andere, namelijk geen voorrang verlenen? Meestal is een voorrangsfout in het verkeersrecht inderdaad zwaarwegender dan een overschrijding van de maximumsnelheid. Wie oversteekt, moet er altijd op verdacht zijn dat het kruisende verkeer harder rijdt dan is toegestaan. Maar dan moet het wel gaan om snelheden waar je rekening mee kunt houden.

Dat is 130 kilometer per uur niet, volgens de rechter eerder deze week. Door met extreem hoge snelheid door de bebouwde kom te rijden, heeft de motorrijder in hoge mate zelf bijgedragen aan het ongeluk. Als hij 50 kilometer per uur had gereden, had de aanrijding vermoedelijk niet plaatsgevonden. Het verzoek om schadevergoeding wordt daarom afgewezen. Ook was de rechter kritisch over de advocaatkosten van de motorrijder. De raadsman had 20 uur (a 270 euro) in rekening gebracht. Volgens de rechter ‘aan de hoge kant’ voor een redelijk eenvoudige zaak.

