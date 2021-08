Motoragent (60) die scholieren schepte op fietspad veroordeeld tot voorwaardelijke werkstraf

Waarom reed motoragent die scholieren schepte tegen het verkeer in op het fietspad? ‘Ik deed mijn werk’

22 augustus Waarom rijdt een politieman onder diensttijd met zijn motor over het fietspad, tegen het verkeer in? ,,Ik deed mijn werk", verklaarde de motoragent maandag bij de rechtbank in Arnhem. Daar stond hij terecht voor het aanrijden van twee scholieren in Babberich.