Moszkowicz hoort of hij na zeven jaar mag terugkeren als advocaat

De 59-jarige Moszkowicz werd in 2013 geschrapt van het tableau. Sinds begin vorig jaar probeert hij terug te keren in zijn oude vak. De Orde van Advocaten wees zijn verzoek in eerste instantie af. Tegen deze beslissing is de gewezen raadsman in beroep gegaan. Het hof van discipline - waarin rechters en advocaten zitting hebben - heeft het laatste woord of hij mag terugkeren als advocaat.