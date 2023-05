Morgen zomers met 23 graden, onweersbuien op Bevrijdingsdag ‘maar tussendoor schijnt de zon’

Morgen wordt zomers en zonnig: met een verwachte 18 tot 23 graden in het zuiden van het land lijkt het de warmste te dag van de week te worden, en de eerste officiële warme dag van het jaar. Ook vijf mei is het nog redelijk zacht, maar dan drijven er wel meerdere onweersbuien over het land.

,,Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag”, zegt Rico Schröder van Weerplaza. Waar het kwik deze woensdag tussen de 12 en 17 graden blijft steken, kan het morgen in het zuiden oplopen tot 23 graden. In het midden van Nederland wordt het naar verwachting zo'n 20 à 21 graden. Daarmee is het mogelijk de eerste officiële warme dag van 2023. ,,Dat is het als het 20 graden of meer is in De Bilt.”

De eerste lokale warme dag - als het kwik bij een van de andere officiële meetpunten in Nederland boven de 20 uitkomt - hebben we al wel gehad: dat was op 21 april, aan de late kant. Het werd toen 20,1 in graden in Eelde. Het is morgen niet alleen warm maar ook droog en zonnig. Later op de dag neemt de hoge bewolking toe. Regen valt er overdag waarschijnlijk niet: ,,Pas na dodenherdenking stijgt in Zeeland de kans op buien.”

Onweersbuien op Bevrijdingsdag

Vrijdag wisselen wolken en zon elkaar af. Droog blijft het zeker niet overal: regen- en onweersbuien drijven van het westen naar het oosten het land over. Waar de buien vooral neer zullen komen, valt nog niet te zeggen, weet Schröder. ,,De zwaarste buien zullen landinwaarts vallen, verder valt er geen regio te noemen.” Daarom is het raadzaam om buienradar in de gaten te houden.

Het goede nieuws: hoewel het een stuk minder warm is dan donderdag, kan het in het (zuid)oosten nog een graad of 20 worden. Aan zee blijft de temperatuur steken op 14 of 15. En ‘tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon, het gaat niet de hele dag regenen’, aldus Schröder. ,,Het wordt zeker geen verregende dag.”

Daarmee is het beter weer dan bijvoorbeeld in 1979: toen werd het slechts 7,2 graden. De warmste Bevrijdingsdag sinds 1946 staat op naam van 1990. Toen werd het 27,8 graden in De Bilt.

Later wisselvalliger

Ligt er nog meer zonnig weer in het verschiet? Op de langere termijn wordt het wisselvalliger, zegt Schröder. ,,Zaterdag niet, dan is het overwegend droog, met een enkele bui, en 20 à 21 graden. Maar zondag volgt er weer regen en onweer. Het is dan 18 tot 20 graden.” Na het weekend vallen er regelmatig buien. De temperatuur zakt langzaam iets naar zo'n 15 tot 18, maar écht koud wordt het naar verwachting komende week niet.